Самохідна артилерійска установка здатна робити від 12 до 16 пострілів за хвилину із дальністю в 70 кілометрів, до цього російські війська отримували лише дослідні зразки.

На російському підприємстві "Уралтрансмаш" були показані серійні зразки 152-мм самохідної артилерійської установки 2С35 "Коаліція-СВ". Цю інформацію оприлюднило видання "Мілітарний" за посиланням на росЗМІ.

САУ були представлені російському міністру промислової торгівлі Денису Мантурову, який відвідав "Уралтрансмаш" для перевірки виконання державного замовлення.

Це були одні з перших серійних екземплярів, окільки до цього російські війська отримували лише дослідні зразки, які були модернізовані на підприємстві "Уралтрансмаш".

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Дослідник бронетанкової техніки Андрій Тарасенко повідомив, що потужності підприємства раніше не дозволяли організувати масове виробництво САУ "Коаліція-СВ", завод займався переважно ремонтом та модернізацією САУ "Мста", а також виготовленням дослідницьких екземплярів "Коаліції".

Експерт також зазначив, що росіяни раніше стверджували про використання "Коаліцій" у російсько-українській війні, однак поки не було підтверджень цих заяв.

2С35 "Коаліція-СВ": що відомо

"Коаліція-СВ" - російська 152-мм самохідна артилерійська установка. Її екіпаж складається з трьох людей, а не з п’яти, як в інших САУ. Самохідка базується на платформі танка Т-90 і, за інформацією виробника, може робити від 12 до 16 пострілів за хвилину із дальністю в 70 кілометрів. Перша дослідна партія відправилася на озброєння ЗС Росії у 2019 році.

Війна в Україні - останні новини

У ГУР назвали основні цілі російських ударів. За словами представника розвідки Вадима Скібіцького, окупанти зараз не наносять удари по енергетичних об'єктах, але це не означає, що РФ не слідкує за станом нашої енергетики та не скористається можливістю для атаки.

Також УНІАН повідомляв, що минулу добу не пережили майже 1000 загарбників.

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