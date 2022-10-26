Київ нібито підготував муляж з метою провокації.

Російські пропагандистські ЗМІ продовжують поширювати фейки про так звану "брудну бомбу".

"РИА Новости" з посиланням на неназване "джерело, знайоме з ситуацією" опублікувало фейковий план дій Києва.

Тепер Україна не готується застосувати брудну бомбу, як російські пропагандисти повідомляли раніше, а планує створити видимість того, що такий тип зброї застосувала Росія.

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Джерело видання стверджує, що Україна вже завершила підготовку до "провокації". Нібито на українському підприємстві "Південмаш" (Дніпро) створили муляж російський ракети "Іскандер", яку хочуть начинити радіоактивним матеріалом.

За твердженнями російської пропаганди, цей снаряд згодом нібито буде збитий українською ППО над Чорнобильською зоною.

"Після того, як муляж "зіб'ють", київська влада має намір показати західним і українським ЗМІ фрагменти макета і елементи електроніки нібито ракети "Іскандер", щоб переконати західну громадськість у винуватості Росії", – стверджує співрозмовник пропагандистського російського ЗМІ.

Нагадаємо, раніше росіяни зганьбилися, поширивши презентацію Міноборони Росії про створення "брудної бомби" в Україні. У матеріалах використовувалися фейкові та вирвані з контексту фото. Наприклад, зроблені в день теракту 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

Російські фейки про "брудну бомбу"

Цього тижня російська пропаганда активно поширювала новий фейк – про так звану "брудну бомбу", яку нібито збирається застосувати Україна. Його запустив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який 23 жовтня в розмові з турецьким колегою "довів свої стурбованість з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".

Партнери України та українська влада, коментуючи ці заяви, наголошували, що вони абсурдні. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що ідея використання Україною такої зброї по територіях, за які Україна бореться, абсурдна.

У МЗС України заявляли, що ця брехня РФ настільки ж небезпечна, наскільки абсурдна.

Українські військові не виключали використання Росією цих звинувачень для подальшої ескалації.

США попередили Росію про наслідки у разі використання "брудної бомби" проти України.

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