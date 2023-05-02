Протягом дня окупанти вбили на Херсонщині чотирьох людей.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Херсонської області. Протягом вівторка, 2 травня 2023 року, від обстрілів з боку росіян загинули чотири людини, ще семеро – дістали поранень.

Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, надвечір ворог атакував селище Козацьке Новокаховської громади. Внаслідок російського удару загинув 66-річний чоловік.

"Також російська артилерія ввечері била й по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, у важкому стані її шпиталізували, лікарі борються за життя постраждалої. Тільки за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, ще семеро людей – поранені", – додали в ОВА.

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Обстріли Херсонщини

Російські окупаційні війська щодня обстрілюють населені пункти Херсонської області, що були звільнені ЗСУ в листопаді 2022 року. Так, 1 травня 2023 року ворог випустив по області 163 снаряди. Окупанти вбили одну людину. Три людини, серед яких дитина, отримали поранення.

30 квітня росіяни вчергове обстріляли Херсонщину. Внаслідок атак загинула жінка, було поранено чоловіка.

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