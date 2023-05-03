Радник мера Маріуполя закликає не ігнорувати тривоги.

Російські загарбницькі війська переміщують ракети для систем С-300 у бік Запоріжжя.

Відповідні знімки ввечері оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, було зафіксовано переміщення п’яти тягачів з комплектами ракет С-300 в бік Запоріжжя. Він закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Періодично після подібного переміщення зарядів відбуваються обстріли з систем С300 населених пунктів на Запоріжжі. Тому не нехтуйте повітряними тривогами", - додав він.

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Російські обстріли: останні новини

Нагадаємо, що 2 травня російські загарбницькі війська вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще семеро постраждали.

Також повідомлялося про посилення вогню по околицям Бахмута, Часового Яру та Хромового.

1 травня російські пілоти скинули керовані авіабомби по селу Лизунівка у Чернігівській області. У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару по освітньому закладу загинула дитина.

У Офісі президента України відзначили, що останні ракетні обстріли можуть свідчити про зміну російської тактики.

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