Російські загарбницькі війська переміщують ракети для систем С-300 у бік Запоріжжя.
Відповідні знімки ввечері оприлюднив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, було зафіксовано переміщення п’яти тягачів з комплектами ракет С-300 в бік Запоріжжя. Він закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Періодично після подібного переміщення зарядів відбуваються обстріли з систем С300 населених пунктів на Запоріжжі. Тому не нехтуйте повітряними тривогами", - додав він.
Російські обстріли: останні новини
Нагадаємо, що 2 травня російські загарбницькі війська вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще семеро постраждали.
Також повідомлялося про посилення вогню по околицям Бахмута, Часового Яру та Хромового.
1 травня російські пілоти скинули керовані авіабомби по селу Лизунівка у Чернігівській області. У Новгород-Сіверському районі внаслідок удару по освітньому закладу загинула дитина.
У Офісі президента України відзначили, що останні ракетні обстріли можуть свідчити про зміну російської тактики.