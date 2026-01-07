Росія вербує іноземців для війни в Україні через ігровий застосунок, - Bloomberg

Росія вербувала південноафриканців через Discord для війни в Україні. Двоє чоловіків віком близько 20 років покинули Південну Африку в липні минулого року після спілкування в ігровому застосунку із особою, що представилася як @Dash, пише Bloomberg.
Їм запропонували підписати річний контракт у російській армії біля Санкт-Петербурга. Після базової підготовки один із солдатів загинув на передовій у Луганській області у жовтні 2024 року, а місцезнаходження іншого наразі невідоме.
Вербування російською стороною викликало критику та юридичні наслідки. Війна за іноземну державу або її підтримка є незаконною в ПАР з 1998 року. Наприкінці листопада арештовано жінку з державного радіо та чотирьох чоловіків за звинуваченням у вербуванні, їм висунуті звинувачення, а наступне слухання призначене на 10 лютого.
Південноафриканцям обіцяли можливість отримати російське громадянство та продовжити освіту після служби. За словами джерел, така вербувальна практика виникла на фоні великих втрат російської армії в Україні та нестачі особового складу.
Росія також вербувала громадян інших африканських країн, включно з Кенією, Камеруном та Буркіна-Фасо, проте жоден з цих випадків не використовував ігрові застосунки для комунікації.
Кадрові проблеми РФ - останні новини
Як повідомляв УНІАН, У 2025 році РФ зробила ставку на тактику інфільтрації та наступальні дії силами легкої моторизованої техніки на фронті, що призвело до великих втрат в особовому складі.
Американський військовий аналітик і старший науковий співробітник фонду The Carnegie Endowment Майкл Кофман вважає, що в разі збереження такої тенденції, у 2026 році у РФ можуть початися проблеми з укомплектуванням особового складу в підрозділах і з наявністю робочої сили.