Росія вербує іноземців для війни в Україні через ігровий застосунок, - Bloomberg

Вербування через ігровий застосунок викликало скандал у ПАР, адже один із завербованих геймерів загинув на війні в Україні, доля іншого залишається невідомою.

Росія вербувала південноафриканців через Discord для війни в Україні. Двоє чоловіків віком близько 20 років покинули Південну Африку в липні минулого року після спілкування в ігровому застосунку із особою, що представилася як @Dash, пише Bloomberg.

Їм запропонували підписати річний контракт у російській армії біля Санкт-Петербурга. Після базової підготовки один із солдатів загинув на передовій у Луганській області у жовтні 2024 року, а місцезнаходження іншого наразі невідоме.

Вербування російською стороною викликало критику та юридичні наслідки. Війна за іноземну державу або її підтримка є незаконною в ПАР з 1998 року. Наприкінці листопада арештовано жінку з державного радіо та чотирьох чоловіків за звинуваченням у вербуванні, їм висунуті звинувачення, а наступне слухання призначене на 10 лютого.

Відео дня

Південноафриканцям обіцяли можливість отримати російське громадянство та продовжити освіту після служби. За словами джерел, така вербувальна практика виникла на фоні великих втрат російської армії в Україні та нестачі особового складу.

Росія також вербувала громадян інших африканських країн, включно з Кенією, Камеруном та Буркіна-Фасо, проте жоден з цих випадків не використовував ігрові застосунки для комунікації.

Кадрові проблеми РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, У 2025 році РФ зробила ставку на тактику інфільтрації та наступальні дії силами легкої моторизованої техніки на фронті, що призвело до великих втрат в особовому складі.

Американський військовий аналітик і старший науковий співробітник фонду The Carnegie Endowment Майкл Кофман вважає, що в разі збереження такої тенденції, у 2026 році у РФ можуть початися проблеми з укомплектуванням особового складу в підрозділах і з наявністю робочої сили.

Вас також можуть зацікавити новини: