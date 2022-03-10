Окупант зізнався, що за 2 тис. доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові.

Служба безпеки України оприлюднила відео з полоненим військовим РФ, який на допиті розповів, що Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною.

На відео СБУ окупант зізнається, що за 2 тисячі доларів США пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці.

Уже потім виявилося, що його завдання – доставити 2 КамАЗи боєприпасів для бомбардування житлових районів Харкова.

Українські військові вщент розгромили ворожу колону. Росіянину на відео поталанило більше – він отримав поранення.

Він зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з "добровільними смертниками" з "охоронного агентства". Їх послали на вірну смерть.

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