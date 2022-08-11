Окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома і дихати через ватно-марлеві пов'язки.

В окупованому Донецьку нібито стався витік аміаку на пивоварному заводі.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Завод розташований в Калінінському районі міста.

"На вулицях Донецька після обстрілу відчувається різкий запах аміаку. На місці події працюють співробітники екстрених служб в протигазах", - пише російське агентство.

Як повідомляється, окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома і дихати через ватно-марлеві пов'язки. Також стверджується, що "зона ураження хімікатами становить два кілометри".

Також жителів міста просять вжити заходів для додаткової герметизації своїх квартир (будинків), приміщень.

Як відомо, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.

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