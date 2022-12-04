В Азовському морі ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні 2 корабля.

Російські окупанти збільшили кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі з 18 до 21.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 21 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракет; … В Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет", – йдеться в повідомленні Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Крім цього, сповіщається, що в Азовському морі ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні 2 корабля, контролюючі морські комунікації.

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3 грудня сповіщалося, що ворог вивів в Чорному морі на бойове чергування 18 кораблів Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що росіяни намагаються вивести з бази все кораблі, оскільки це може бути дуже небезпечно через шторм.

Загроза масованого ракетного удару по Україні

За останні два місяці Росія здійснила 7 масованих ракетних атак по Україні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4000 різних ракет.

Остання масована атака відбулася 23 листопада, тоді по Україні було випущено близько 70 крилатих ракет. .

В Повітряних сил ЗСУ зазначали, що у Росії є перелік об'єктів в Україні, які можуть стати потенційними цілями для її нових ракетних ударів.

Від представників влади та експертів дедалі частіше лунають попередження про те, що будуть нові обстріли, але поки що окупанти не поспішають їх завдавати.

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