Росія змінила дронову тактику і почала застосовувати багаторазові БПЛА, - Forbes

Москва робить ставку на багаторазові ударні та оборонні БПЛА, намагаючись компенсувати дефіцит електроніки та посилити свої позиції у дроновій війні.

На тлі розмов про потенційні мирні переговори війна між Росією та Україною дедалі більше перетворюється на боротьбу дронових армій, де перемагає той, хто здатен безперервно постачати сучасні безпілотні системи на фронт, пише Forbes.

Російські війська, які раніше робили ставку на одноразові ударні FPV-дрони, тепер помітно зміщують акцент у бік багаторазових ударних та оборонних платформ. Це вимушена відповідь на зростаючий попит на високотехнологічні безпілотники та проблеми з постачанням критичних компонентів.

Ударні дрони нового покоління

Після років використання одноразових FPV-дронів Росія почала активно розгортати більш універсальні системи. Одним із таких нових зразків став гексакоптер "Нічна відьма", який, згідно з відео у соцмережах, здатен скидати до чотирьох боєприпасів, має вантажопідйомність 20 кг, 40 хвилин польоту та обладнаний тепловізорами, стійкою до перешкод навігацією й оптичним зумом.

Ще одна новинка — квадрокоптер "Бульдог-13". Про нього відомо менше, але він має 4-кілограмове корисне навантаження, модульні ударні пакети та електроніку, яка дозволяє протидіяти українським засобам радіоперешкод.

Перехід до багаторазових систем дає російській армії можливість інтегрувати кращі сенсори та обчислювальні модулі, підвищуючи точність атак. Проте є і мінус: дрони мають повертатися на базу, що зменшує ефективний час їх роботи над ціллю.

Багаторазові перехоплювачі: новий захист від українських FPV

Росія також удосконалює дрони-перехоплювачі, які використовує для боротьби з українськими апаратами. Якщо раніше такі системи були одноразовими — таран і вибух — то тепер з’являються багаторазові моделі.

Деякі з них використовують імпровізовані засоби ураження: на одному відео перехоплювач збиває український дрон банкою тушкованки. Інші — значно просунутіші, оснащені зарядженими стрижнями, що передають електричний імпульс і здатні пошкодити кілька цілей одразу.

У нових перехоплювачах активно застосовується штучний інтелект для виявлення та супроводу цілей — а отже, їхня ціна зростає, роблячи багаторазовість економічно необхідною.

Чому Росія переходить на багаторазові дрони

Зміна підходу пояснюється двома ключовими факторами:

Попит: українська ППО та РЕБ ускладнюють роботу простих FPV-дронів, тож російські війська потребують дорожчих датчиків, кращої навігації та автономних систем ухвалення рішень. Втрачати такі компоненти в одноразових дронах стає неприйнятно.

Пропозиція: західні санкції обмежили доступ РФ до передової електроніки. Ударні по російських заводах дронів ускладнили виробництво. Країна дедалі більше залежить від китайського імпорту, який не завжди стабільний.

У цих умовах багаторазові дрони стають не лише тактичним, а й економічним виходом.

Дронова гонка триває

Війна між Росією та Україною дедалі більше визначається технологічним суперництвом. Обидві сторони шукають способи створити швидші, точніші та дешевші платформи.

Росія вже робить ставку на багаторазові системи. Україна, яка стикається зі схожими викликами з постачанням електроніки, може піти тим самим шляхом.

Як повідомляв УНІАН, Україна, яка за три роки війни перетворилася на світового лідера у виробництві бойових дронів, тепер виходить на новий фронт — економічний. Українські виробники безпілотників шукають вихід на ринки НАТО, пропонуючи союзникам випробувані в бою технології та партнерство у створенні виробничих потужностей у Європі.

Нагадаємо, українські дрони змінили географію війни через атаки по нафтових об’єктах Росії. За словами одного з військових, дрони розвиваються, адже замість того, щоб літати на 500 кілометрів, тепер вони літають на 1000.

Невеликі дрони домінують на війні в Україні, які завдають близько 80% втрат на фронті. Зокрема нова система від Sine Engineering, яка успішно застосовується під час боїв, збільшує потужність дронів, а також дозволяє одному оператору керувати декількома БпЛА одночасно, вражаючи цілі.

