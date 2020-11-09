ВІдкриття КПВВ на Донбасі може зірватись з боку окупантів / УНІАН

Україна підготувала контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі до відкриття з 10 листопада, однак російська сторона зі свого боку відкривати їх не збирається.

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Про це йдеться в заяві Української делегації в ТКГ, яку було оприлюднено в Facebook.

«Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри, у яких усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини. Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається», - вказано в повідомленні.

Відновлення роботи в КПВВ на Донбасі

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Автор: Дмитро Захаров