Україна підготувала біля КПВВ сервісні центри, де українці з обох сторін лінії розмежування могли б отримати адміністративні послуги та допомогу.

Україна підготувала контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі до відкриття з 10 листопада, однак російська сторона зі свого боку відкривати їх не збирається.

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Про це йдеться в заяві Української делегації в ТКГ, яку було оприлюднено в Facebook.

«Україна підготувала до відкриття 10 листопада не лише КПВВ, але й сервісні центри, у яких усі громадяни України по обидва боки лінії дотику зможуть отримати адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу, тут передбачені і відділення банку, і кімнати матері і дитини. Але щойно ми почули, що російська сторона відновлювати їх роботу не збирається», - вказано в повідомленні.

Відновлення роботи в КПВВ на Донбасі

З 8:00 10 листопада в усіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

Пропуск громадян і транспортних засобів через контрольні пункти в’їзду-виїзду "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", "Станиця Луганська", "Щастя" та "Золоте" з 10 листопада буде проводитися щоденно з 8:00 до 16:00.

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Автор: Дмитро Захаров