В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Противник активно залучає авіацію для контролю обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр"", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що ввечері по території однієї з громад Одеського району було завдано ракетний удар. Одещину було атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму.

Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Зазначається, що це небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки. Кілька таких пасток спричинили загоряння сухої трави.

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