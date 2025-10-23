В ніч на четвер. 23 жовтня, Росія знову атакувала Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки семеро людей постраждали. Пʼятьох з них ушпиталили, ще двоє - на амбулаторному лікуванні.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, нічна ворожа атака не обійшлася без руйнувань та пошкоджень.
У Подільському районі столиці:
- сталися загоряння в трьох житлових будинках
- вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами
- в одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон
- у дитячому садочку пошкоджена частина вікон
- палали автівки у дворах кількох житлових будинків
- уламки впали біля синагоги.
В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.
В ДСНС Києва додали, що станом на ранок усі пожежі ліквідовані. Зокрема, у Подільському районі вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Мешканців евакуювали.
Крім того, в одній з багатоповерхівок частково зруйнувалася покрівля та дві квартири на 8 поверсі.
Пошкоджені фасад і скління вікон на території одного з дитячих садочків.
Також ліквідована пожежа у складських будівлях за декількома адресами та загоряння двох автомобілів у дворі п'ятиповерхівки.
Внаслідок падіння уламків пошкоджений один із бізнес-центрів у Подільському районі.
У Деснянському районі міста, російський БпЛА влучив у 21 поверх житлової двадцяти чотирьохповерхівки, без детонації. За іншою адресою - у недобудову.
Понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ворожої атаки.
Атака на Київ - що відомо
Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська ввечері у середу, 22 жовтня, вчергове атакували Київ ударними дронами. Атака продовжилася й вночі.
Зазначалося, що у Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Водночас в Оболонському – зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.