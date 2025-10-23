Понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ворожої атаки на столицю цієї ночі.

В ніч на четвер. 23 жовтня, Росія знову атакувала Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки семеро людей постраждали. Пʼятьох з них ушпиталили, ще двоє - на амбулаторному лікуванні.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, нічна ворожа атака не обійшлася без руйнувань та пошкоджень.

У Подільському районі столиці:

сталися загоряння в трьох житлових будинках

вибуховою хвилею пошкоджені вікна в кількох будинках за різними адресами

в одній зі шкіл району вибило понад 40 вікон

у дитячому садочку пошкоджена частина вікон

палали автівки у дворах кількох житлових будинків

уламки впали біля синагоги.

В Оболонському районі вибуховою хвилею внаслідок збиття БпЛА пошкоджені вікна в одному із житлових будинків.

В ДСНС Києва додали, що станом на ранок усі пожежі ліквідовані. Зокрема, у Подільському районі вогнеборці загасили пожежу у квартирі на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки та розташованих у дворі авто. Мешканців евакуювали.

Крім того, в одній з багатоповерхівок частково зруйнувалася покрівля та дві квартири на 8 поверсі.

Пошкоджені фасад і скління вікон на території одного з дитячих садочків.

Також ліквідована пожежа у складських будівлях за декількома адресами та загоряння двох автомобілів у дворі п'ятиповерхівки.

Внаслідок падіння уламків пошкоджений один із бізнес-центрів у Подільському районі.

У Деснянському районі міста, російський БпЛА влучив у 21 поверх житлової двадцяти чотирьохповерхівки, без детонації. За іншою адресою - у недобудову.

Понад 100 рятувальників та 28 одиниць техніки ДСНС залучалися до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Атака на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська ввечері у середу, 22 жовтня, вчергове атакували Київ ударними дронами. Атака продовжилася й вночі.

Зазначалося, що у Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Водночас в Оболонському – зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА.

