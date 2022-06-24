Наступ ворога на сході країни продовжується.

Противник не припиняє наступ з метою встановлення повного контролю над Донбасом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей; утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом; блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

Вас також можуть зацікавити новини: