Будь-який рух по дорозі для росіян є сигналом для того, щоб відкривати вогонь.

Постійний обстріл російськими окупантами дороги, яка веде до Авдіївки, ускладнює евакуацію і постачання гуманітарної допомоги до міста. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, попри це, місцеві жителі неохоче залишають Авдіївку. Він зазначив, що станом на ранок 23 жовтня у місті залишається 1 601 людина.

"Дуже складна логістика. 22 кілометри до міста постійно під обстрілами – і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика – це все через одну дорогу. Звичайно, що ворог намагається її перерізати. Ворог намагається тримати її постійно під обстрілами. Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати "Орлани", слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь", – поінформував Барабаш.

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Очільник МВА зазначив, що сьогодні з Авдіївки має відбутися евакуація, протягом останніх трьох днів її не було, і не через ризики обстрілу, а через небажання людей. За його словам, переконувати містян виїхати дуже складно.

"Дуже гіркий досвід навіть в нашій громаді. Це село Опитне, яке відноситься до нашої громади. Коли воно було частково окуповано, і в нас не було змоги завозити туди гуманітарну допомогу, і в принципі заїжджати не було змоги. І вони про це все знають. І от такі речі на них навіть не дуже впливають. Відповіді дуже прості: "сподіваємося, що до того не дійде, що наші зараз їх відженуть як далі, і в нас буде тихіше, і все буде добре", - заявив він.

Ситуація біля Авдіївки - деталі

Російські загарбники вже близько двох тижнів продовжують штурм Авдіївки. Раніше представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов заявив, що оборона Авдіївки - має велика значення з точки зору захисту українських територій.

За його словами, оборона кожного клаптика землі територій України - надзвичайно важлива. "Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не вперше від окупантів, від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу, звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - сказав Юсов.

Він підтвердив, що наразі "за контроль над Авдіївкою" відбувається чергове загострення, але окупанти не вперше намагаються взяти силою цей населений пункт. "Вони зазнавали краху, терміни посувалися. Зараз бачимо чергове загострення", - резюмував представник ГУР.

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