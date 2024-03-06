Путін усе ще мріє про захоплення Харкова, вважає очільник міста.

Триває повномасштабна війна в Україні, і росіяни змінили тактику ударів по Харкову, який розташований менш як за 40 кілометрів від кордону нашої країни з РФ.

Російський диктатор Володимир Путін не відмовився від захоплення міста, "він все ще мріє про це", публікує слова мера Харкова Ігоря Терехова Le Monde. "Росіяни змінили тактику. У першу зиму вони атакували нашу енергетичну інфраструктуру. Останні два місяці вони дедалі частіше обстрілюють цивільне населення за допомогою безпілотників і насамперед нестримних ракет С-300", - поділився очільник обласного центру.

Чиновник додав, що в Харкові повітряна тривога звучить щодня від 10 до 15 разів. Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поділився, що за останні два роки в Харкові загинули 2 420 мирних жителів, поранено - 3 516, безвісти зникло 2 300 осіб, зокрема, 260 дітей.

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Чи можливий російський наступ на Харків - що вже повідомлялося

Наприкінці лютого Ігор Терехов говорив, що є певне хвилювання щодо можливого наступу супротивника на Харків. Водночас мер наголосив, що це українське місто і завжди буде таким. Пізніше президент Володимир Зеленський сказав, що влада працює над тим, щоб обласний центр був краще захищений від ворожих повітряних атак.

Льотчик-інструктор, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан вважає, що Володимир Путін хотів би наступати і на Харків, і на Київ, однак наразі немає угруповання, яке це здатне здійснити.

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