В окупованому місті росіяни проведуть "безсмертний полк" і годуватимуть місцевих "кашею" та горілкою.

Російські окупанти планують провести в Каховці Херсонської області "свято" на честь перемоги над німецьким нацизмом 9 травня.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада.

Чиновники процитували колаборанта Павла Філіпчука, якого рашисти поставили контролювати захоплене місто.

Філіпчук назвав 9 травня "священним святом" й пообіцяв організувати "безсмертний полк" на знак пам’яті про "випробування Великої вітчизняної війни".

Рашисти прослідують до меморіалу вічного вогню і збираються зігнати мешканців на "мітинг".

Після цього окупанти пригощатимуть учасників пропагандистських акцій "солдатською кашею" і "бойовими 100 грам".

На місці загарбники планують провести концерт з "безкоштовними автобусними рейсами".

"Ми, вдячні нащадки, пам’ятаємо подвиг наших предків. Ніхто не забутий і ніщо не забуте", - йдеться у заяві рашистів.

Як писав УНІАН, за інформацією розвідки, окупанти спробують провести у Херсоні псевдореферендум до 9 травня. Проте опір тамтешніх українців можуть зірвати пропагандистську акцію.

У розвідці впевнені, що саме до 9 травня Путін спробує продемонструвати своїм виборцям "хоч якісь успіхи". Після "створення" "республіки" у Херсоні Кремль може перейти до загарбання всієї Запорізької області й до нападу на Одесу.

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