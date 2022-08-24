Зокрема пропагандисти зазначають про "загальні втрати – 131 014 осіб".

Російські Telegram-канали поширили "документ", що нібито містить відомості про втрати, яких за час війни з Росією зазнали українські військові.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram.

Зокрема, як зазначається, пропагандисти зазначають про "загальні втрати – 131 014 осіб".

"Однак "документ" є фейковим, оскільки: у "документі" містяться помилки, не притаманні українському діловому мовленню; в "документі" міститься багато росіянізмів: "інформації О загиблих", "отриманих поранення", "числяться (щодо Збройних сил)"; згідно з правилами офіційного документообігу (ДСТУ 4163:2020), штрих-код проставляють у центрі нижнього поля першої сторінки документа", - пояснили в ЦПД.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 700 осіб.

За даними британського Міноборони, втрати Росії в Україні склали понад 80 тисяч окупантів.

"Це 80 тисяч за шість місяців порівняно з 15 тисячами, які вони втратили за десять років в Афганістані", – зазначив очільник Міноборони Британії Бен Воллес.

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