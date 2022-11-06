За його словами, ЗСУ щодня виводять з ладу близько двох тисяч росіян.

Російські окупанти несуть великі втрати поки перебувають в Херсоні і намагаються вирішити, як вийти з міста без нанесення політичного удару по президенту РФ Володимиру Путіну.

Військовий експерт Роман Світан заявити, що в цей час ЗСУ продовжують виконувати завдання зі знищення окупаційних військ.

"Вони приймають рішення як їм піти на лівий берег так, щоб це не вдарило політично по тому ж Путіну. І природно потрібно врятувати більше російських військових - там зараз близько 20 тисяч. Українські війська дивляться на цю ситуацію з боку і продовжують виконувати завдання зі знищення російських військ", - зазначив він.

За словами експерта, щодня з ладу виводиться півтора-два батальйони загарбників.

"Щодня до 10 тисяч снарядів сипляться на голови росіян. Вибиваються півтора-два батальйони в день російських військових. "Вибивається" в сенсі "двухсотяться" і плюсом множте на три. Тобто близько двох тисяч людей виходить зі строю ... і це кожен день" - додав Світан.

Він наголосив, що це хороший підхід зі знищення окупаційних військ, а саму ситуацію назвав "подарунком долі".

"Російські війська на блюдечку, а це блюдечко це правий берег Херсонської області, приносять нам свої голови, і ми їх легко знищуємо. В принципі цю ситуацію можна тримати до певного моменту, коли вже закінчаться ці голови", - сказав експерт.

На його думку, після цього можна перекрити Антонівський міст і вихід на Каховську дамбу і зачищати територію від загарбників.

Ситуація на Херсонщині

27 жовтня президент України Володимир Зеленський заявити, що повідомлення про нібито вихід російських військових з окупованого Херсона - це інформаційна атака, яка спрямована на те, щоб українські військові пішли в наступ, перекинули війська з інших небезпечних напрямків.

Західний чиновник у розмові зі ЗМІ заявити, що росіяни готові покинути Херсон, оскільки сподіваються на природний оборонний рубіж у вигляді Дніпра. Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) впевнені, що рашисти ще не визначилися чи варто боротися за місто.

Водночас 3 листопада з будівлі окупованої облдержадміністрації в Херсонській області зник російський прапор.

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