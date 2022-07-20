Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Минулої доби росіяни вбили у Донецькій області п'ять мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці", - повідомив Кириленко.

За його словами, ще 16 людей отримали поранення.

Голова ДОВА зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, окупанти відкрили у тимчасово захопленому Маріуполі та в околицях міста чотири фільтраційних центри. Всього там утримують понад 10 тисяч осіб. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, в полоні знаходяться держслужбовці та муніципальні працівники. При цьому в таких центрах немає лікарів, через що відсутня медична допомога.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників конференції "Азіатське лідерство" в Сеулі, зазначив, що два мільйони українців було вивезено до Росії. Також, за його словами, у фільтраційних таборах залишаються десятки тисяч людей.

У свою чергу Громадянська мережа ОПОРА повідомила, що за приблизними даними, через фільтраційні табори окупантів пройшли понад 1 мільйон українців.

При цьому держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що приблизно від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, у тому числі 260 тисяч дітей, були допитані, затримані і депортовані зі своїх будинків в Росії, в тому числі в ізольованих районів на Далекому Сході, в ході фільтраційних операцій.

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