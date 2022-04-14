За даними російських ЗМІ, вже вивезено в РФ понад 150 тисяч українських дітей / фото Facebook, Дмитро Живицький

У Росії планують стерти пам'ять про Україну у українських дітей, які були депортовані з Донецької та Луганської областей на територію РФ.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Facebook.

"Рашистські "визволителі" продовжують здійснювати геноцид українських дітей", - підкреслила Денисова.

Омбудсмен зазначає, що з інформаційних джерел країни-агресора стало відомо, що в Раді Федерації Росії пропонують ввести системну роботу з навчання російській мові маленьких українців, які були вивезені з Донецької та Луганської областей на територію РФ.

"Дітей, які розмовляють і розуміють українську мову, будуть змушувати вивчати мову агресора для асиміляції та навчання в російських школах. За даними російських ЗМІ, вже вивезено у РФ понад 150 тисяч українських дітей. Влада країни-окупанта планує знищити сутність і мову маленьких українців, стерти їх пам'ять і всі зв'язки з Україною", - заявила Денисова.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
  • 13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.
  • 14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.
  • 14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.
  • 14 квітня 2022 року в МЗС України заявили про те, що викрадених з України дітей можуть незаконно усиновити росіянин.

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