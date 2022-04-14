З метою асиміляції та навчання в російських школах українських дітей змушуватимуть вивчати мову агресора.

У Росії планують стерти пам'ять про Україну у українських дітей, які були депортовані з Донецької та Луганської областей на територію РФ.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова в Facebook.

"Рашистські "визволителі" продовжують здійснювати геноцид українських дітей", - підкреслила Денисова.

Омбудсмен зазначає, що з інформаційних джерел країни-агресора стало відомо, що в Раді Федерації Росії пропонують ввести системну роботу з навчання російській мові маленьких українців, які були вивезені з Донецької та Луганської областей на територію РФ.

"Дітей, які розмовляють і розуміють українську мову, будуть змушувати вивчати мову агресора для асиміляції та навчання в російських школах. За даними російських ЗМІ, вже вивезено у РФ понад 150 тисяч українських дітей. Влада країни-окупанта планує знищити сутність і мову маленьких українців, стерти їх пам'ять і всі зв'язки з Україною", - заявила Денисова.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

14 квітня 2022 року в МЗС України заявили про те, що викрадених з України дітей можуть незаконно усиновити росіянин.

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