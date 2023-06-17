Вони заявили, що дії Путіна призвели до катастрофічних подій.

Частина колишніх і чинних чиновників Росії підписали відкритий лист, у якому закликали повернутися до "загальновизнаних" кордонів їхньої країни.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 16 червня, приводом для звернення посадовці назвали руйнування Каховського водосховища в Херсонській області. Зокрема, там наголошується на довгостроковому впливі на екосистему, економіку та охорону здоров'я.

Документ підписали представники місцевої влади Москви, Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей. У ньому зазначається, що дії президента РФ Володимира Путіна після 24 лютого 2022 року призвели до катастрофічних подій. Однак про що саме йдеться там не вказується. Про виведення окупаційних військ з України російські посадовці також не пишуть.

На думку аналітиків, чиновники, не пов'язані з Кремлем використовують занепокоєння суспільства щодо екологічних та гуманітарних наслідків підриву ГЕС, щоб висловити свою думку про війну проти України, не критикуючи при цьому військових дій.

"Росіяни, які дотримуються антивоєнних настроїв, можуть використовувати руйнування ГЕС для висловлення своєї незгоди з війною в дуже обмеженій формі", — пояснили експерти.

Знищення Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, що викликало неконтрольований вилив дніпровської води з Каховського водосховища.

Попередньо екологічні збитки від теракту росіян вже перевищили 55 млрд грн.

У Міноборони України повідомляли, що слідів потужних поверхневих вибухів на сусідніх об’єктах зруйнованої греблі Каховської ГЕС не зафіксовано, тож це свідчить про спрацювання вибухового пристрою всередині об'єкту.

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