Внаслідок обстрілу двоє загинуло і восьмеро поранено.

Російські окупаційні сили обстріляли з "Ураганів" Ніжин у Чернігівській області.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО "Ураган". Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих. У результаті вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи, до кінця дня тепло має бути повернуто в домівки", - повідомив Кодола.

Також чотирі будинки залишаються без світла, ремонтні роботи будуть продовжені завтра.

"У 17-й школі, 25-му садочку та амбулаторії сімейної медицини №6 в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації", - додав міський голова.

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