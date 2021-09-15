Станом на 7:00 ранку 15 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Один український військовий отримав вогнепальне поранення унаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний, уточнюють у штабі.

Протягом минулої доби, 14 вересня, на Донбасі зафіксували чотири порушення "тиші" з боку ворога.

Читайте такожУ Празі суд взяв під варту росіянина Франчетті, причетного до окупації КримуВ районі Пісків противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Нью-Йорка російські найманці двічі обстріляли позиції наших військовослужбовців зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Шумів ворог здійснив обстріл із забороненої Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм та мінометів 120 калібру.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7:00 ранку 15 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації.

Новини з фронту:

Автор: Яна Ставська