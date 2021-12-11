З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військовослужбовця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, оприлюдненому у Facebook.

Зазначається, що з початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. У бік Катеринівки ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, наголосили у штабі.

Нагадаємо, на Донбасі з 27 липня 2020 року формально діє режим припинення вогню. Проте російські бойовики продовжують порушувати домовленості та відкривають вогонь по українських позиціях.

На тлі цього Росія стягує свої війська до українського кордону.

Ситуація на Донбасі: що варто знати

Автор: Вікторія Токарєва