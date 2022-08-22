З метою ведення повітряної розвідки окупанти активно задіюють БпЛА.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву, а також по Затоці Одеської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України щодо оперативої інформацію станом 18:00.

В повідомленні сказано, що на Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ і вогневому ураженні наших підрозділів.

При цьому зазначається, що російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велике Артакове, Миколаїв, Андріївка, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Біла Криниця, Партизанське, Луч, Токареве, Кам’яне, Нововоронцовка, Поляна, Новоолександрівка та Любомирівка.

"Завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Ольгиного, Трудолюбівки і Потьомкиного та ракетних ударів по Миколаєву і Затоці. З метою ведення повітряної розвідки окупанти активно задіюють БпЛА", - сказано в повідомленні.

В повідомленні сказано, що на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони.

Також ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області та Катеринівка і Ободи Сумської області.

В повідомленні сказано, що на Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, вживає заходів з комплектування та поповнення втрат особового складу та військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні також розповів, що російські окупанти наступали на кількох напрямках. На Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

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