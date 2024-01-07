Київ і Москва прагнуть посилити можливості глушити безпілотники, оскільки атаки посилюються

Рекордна кількість повітряних атак Росії на Україну в новорічний період стала свідченням того, що Київ намагається зміцнити свої технології радіоелектронної боротьби, спрямовані на глушіння і відволікання ворожих безпілотників і керованих ракет.

Видання Financial Times пише, що обидві сторони інвестували значні кошти в системи, здатні нейтралізувати безпілотні армії один одного, але Москва зберігає перевагу, оскільки вона вже зосередилася на цих можливостях, перш ніж почати повномасштабне вторгнення в Україну майже два роки тому.

Однак українські війська намагаються надолужити згаяне. Микола Колесник, командир українського підрозділу безпілотників, каже, що дуелі з російськими військами в області радіоелектронної боротьби були запеклими і невпинними. Він описав їх як "невидимі ножиці, які розривають зв'язок... з пристроєм, який управляється дистанційно".

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І Україна, і Росія використовують десятки тисяч безпілотників на місяць. І ті, і інші в цьому році все частіше стали використовувати дешеві комерційні FPV-дрони, керовані операторами за допомогою камери на безпілотнику.

"Останнім часом росіяни виробляють їх так багато, що це стає величезною загрозою", - говорить полковник Іван Павленко, начальник відділу радіоелектронної та кібернетичної боротьби Генштабу України. "Те, що відбувається тут, масове використання безпілотників, - це щось нове..."

Павленко закликав союзників поставити більше коштів, здатних "придушити або підробити" супутникову систему наведення російських керованих ракет і безпілотників.

"Поставка Україні достатньої кількості потужних глушилок GNSS або хоча б підсилювачів сигналу також могла б допомогти протистояти повітряним атакам противника", - зазначив він.

Крім того, оскільки російські системи вимагають високотехнологічних компонентів, таких як підсилювачі, синтезатори та програмне забезпечення, для західних союзників важливо ввести санкції проти цих компонентів, сказав Павленко.

Всюдисущість безпілотників на полі бою - одна з причин, чому довгоочікуваний контрнаступ України цього року не приніс значних територіальних успіхів і чому сухопутна війна зараз значною мірою статична. Будь-яка група танків або бронемашин може бути виявлена і знищена протягом декількох хвилин.

Росія все частіше застосовує засоби радіоелектронної розвідки, щоб збити з курсу високоточні боєприпаси, що поставляються Україні із Заходу, такі як ракети HIMARS і артилерійські снаряди "Екскалібур". За словами Павленка, Москва також використовує свої можливості з імітації запусків ракет і безпілотників, щоб заплутати ППО України і визначити їх місце розташування.

Без засобів радіоелектронного захисту українські війська стають легкою здобиччю для артилерійських ударів, коригованих БПЛА, безпілотників, що скидають бомби, і ударів дронів-камікадзе.

Один український солдат скаржився через відсутність радіоелектронного захисту у його підрозділу, який був значною мірою знищений протягом декількох тижнів інтенсивних бомбардувань на ссхідному фронті, а російські безпілотники "налітали на нас, як комарі".

"Яка радіоелектронна боротьба? У нас її не було. Я навіть не хочу згадувати ті дні в окопах. Наші хлопці падали як мухи", - додав він.

Генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ, в листопаді попередив, що РЕБ є "ключем до перемоги у війні безпілотників" - і до виходу з глухого кута на лінії фронту.

"Нам також потрібен більш широкий доступ до електронної розвідки наших союзників, включаючи дані з об'єктів, що збирають сигнальну розвідку, і розширені виробничі лінії для наших систем РЕБ проти безпілотників в Україні і за кордоном", - написав він у журналі The Economist.

Системи РЕБ бувають різних форм і розмірів, від радарних масивів і передавачів-приймачів, що встановлюються на вантажівках, до кишенькових пристроїв. Обидві сторони поспішили захистити війська, спорудивши саморобні системи РЕБ, які, за словами одного українського інженера, добровольці збирають в гаражах.

І Росія, і Україна зберегли сильні науково-дослідні школи в галузі радіоелектронної боротьби, створені ще в радянські часи, але російський уряд вже більше 10 років вкладає значні кошти в нові комплекти.

"Електронна війна - надзвичайно важлива частина сучасних операцій, і росіяни мали значну перевагу в ній протягом всієї війни, що виявилося проблемою для України", - сказав Джек Уотлінг, старший науковий співробітник британського аналітичного центру Royal United Services Institute.

Російська система придушення наведення "Полюс-21" може бути розміщена на землі або на транспортних засобах і здатна перекрити зону в 150 км, йдеться в доповіді військової консалтингової компанії, наданій Financial Times. Інша система - "Мурманськ" -використовує величезні висувні 32-метрові антенні вежі, встановлені на мобільних броньованих машинах.

"Проблема в тому, що росіяни здатні розгорнути системи радіоелектронної боротьби на більшій частині фронту, аж до рівня взводу в деяких випадках, коли мова йде про такі речі, як Полюс-21", - сказав Уотлінг.

Тим не менш, Україна періодично знаходить слабкі місця в системі радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони Росії, дозволяючи своїм безпілотникам наносити удари вглиб російської території по авіабазах, складах та інших цілях, включаючи сам Кремль.

Перш ніж завдати ракетних ударів дальнього радіусу дії по Чорноморському флоту Росії в Севастополі на початку цього року, українські десантники на швидкісних катерах вивели з ладу російські системи радіоелектронної боротьби, встановлені на нафтових платформах. Кримський порт був одним з найбільш захищених місць під час війни.

Київ, який спочатку покладався на застаріле радянське обладнання, стверджує, що поліпшив свої можливості в області РЕБ завдяки системам вітчизняного виробництва і західних союзників, хоча деталі тримаються в секреті.

Українська система "Буковель", яку можна встановлювати на транспортні засоби, виявляє безпілотники, глушить їх передачу даних і може блокувати супутникові системи наведення, включаючи російську "Глонасс". Високо оцінюючи її ефективність, українські військові закликають уряд виробляти набагато більше таких систем.

Нова українська система під кодовою назвою "Покрова", за деякими даними, може протистояти ракетам, блокуючи їх систему наведення.

Представник українського Генштабу Павленко заявив, що вкрай важливо, щоб винищувачі F-16, які незабаром будуть поставлені західними союзниками, були оснащені сучасними системами радіоелектронного захисту, додавши, що Київ працює з союзниками над цим проханням.

Він похвалився, що українські системи використовувалися для захоплення цінних російських БПЛА, таких як "Орлан", і обманом змусили інші безпілотники полетіти назад в Росію.

Павленко сказав, що Україна може стати лабораторією РЕБ, хоча він визнав, що деякі західні військові неохоче діляться технологіями.

"Будь-яке складне високотехнологічне обладнання має програмне забезпечення, на яке можна впливати. І це майбутнє", - сказав Павленко. "Такий підхід більш перспективний, і де найкраще його перевірити, якщо не в Україні?"

Війна РЕБ - останні новини

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію те, що Росія вирвалася вперед у використанні безпілотників. За його словами, дронів багато не буває, але Україна зараз в кращій ніж Росія позиції в цьому питанні.

Пізніше видання The New York Times написало, що радіоелектронна боротьба стала одним з найважливіших напрямків російсько-української війни. Обидві сторони змушені постійно вдосконалювати свої технології і прийоми.

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