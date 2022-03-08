У передмісті – тіла загиблих у підвалах та на вулицях. Окупанти не дозволяють їх прибрати.

Російські терористи розбомбили Ірпінську міську поліклініку та новий медичний центр. Медперсонал і деяку медичну техніку вдалося евакуювати.

Про це у Telegram повідомив мер Ірпеня 2014-2018 років Володимир Карплюк.

Він зазначив, що за місто ведуться бої, триває евакуація цивільних автобусами через міст біля Романівки у бік Києва. Окупанти обстрілюють з різних видів зброї.

Під час атаки лікарні російським загарбникам вдалося викрасти частину медикаментів, раніше ввезених у рамках гуманітарної допомоги. Але Ірпінь не здається.

У передмісті – тіла загиблих у підвалах та на вулицях: "Окупанти не дозволяють забирати тіла навіть "Червоному хресту", обстрілюють авто гуманітарної допомоги".

"Якщо коротко. Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Забуччя вже є епіцентром гуманітарної катастрофи… Окупанти формують лінію для подальшої атаки на столицю по межі Гостомель-Буча-Ірпінь-Гореничі. Місцеве населення морять голодом та холодом у підвалах, тримаючи їх як заручників", - зазначив Карплюк.

Росія зриває усі домовленості й цинічно обстрілює раніше узгоджені евакуаційні маршрути, не дозволяючи громадянам покинути зруйновані міста.

Крім того, російська армія блокує проїзд гуманітарної допомоги до тимчасово захоплених нею населених пунктів.

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