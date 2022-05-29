Окупанти займаються мародерством на окупованій території України.

Російські сили, ймовірно, мають намір розграбувати зайняті промислові райони в Маріуполі і Запорізькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву ватажка бойовиків терористичної "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що найбільший завод в Маріуполі "Азовсталь" не відновлюватимуть з "екологічних" міркувань.

Крім того, окупаційні війська почали вивезення металу з маріупольського порту в Росію.

Водночас росіяни хочуть нібито відремонтувати машинобудівний завод "Азовмаш", але перспективи цього "покращення" туманні, оскільки ще в мирний час підприємство стикалося з серйозними фінансовими проблемами, і навряд чи буде приносити прибуток зараз.

Запорізька влада повідомляла, що російські війська щойно почали експлуатацію заводу запасних частин для тракторів у Мелітополі після конфіскації його у законного власника.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

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