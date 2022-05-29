У росіян з'являється все більше ознак спалювання наявних резервів в людях і техніці.

Російські війська зосередили набагато більшу частку своїх наступальних бойових сил для взяття Сєвєродонецька, ніж ЗСУ. Це загрожує наступу окупантів "захлинутися".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Тоді як ЗСУ отримують, хоч і повільно, припаси і техніку від своїх союзників, у росіян з'являється все більше ознак спалювання наявних резервів в людях і техніці.

Аналітики наводять як приклад повідомлення української розвідки про існуючу заборону на вивезення з поля бою поранених російських солдатів. Крім того, про значні проблеми в комунікації командної ланки і солдатів говорять самі підконтрольні ФСБ "блогери".

Все це загрожує серйозно підірвати і без того низький бойовий дух армії РФ, послабивши її до межі.

Водночас зниження професіоналізму російських офіцерів може надати українським силам нові можливості.

"Якщо російські війська, що застрягли на другорядних напрямках, втратять волю до бою, оскільки битва за Сєвєродонецьк поглинає більшу частину доступної російської наступальної бойової потужності, в України може з'явитися шанс почати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх", - йдеться у звіті.

Нинішня модель російських операцій створює серйозні уразливості, які Київ, ймовірно, спробує використати, констатують аналітики.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

Вас також можуть зацікавити новини: