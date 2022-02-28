Після того як обстріли стихнуть, людей спробують евакуювати знову.

Евакуаційний транспорт не доїхав до Волновахи в Донецькій області. Колону обстріляли російські війська з систем "Град".

Про це повідомив глава Донецької ОВЦА Павло Кириленко в Facebook.

За його словами, складу евакуаційної колони вдалося вціліти, всі знаходяться в укриттях. При цьому близько десять легкових авто жителів Волновахи вдалося виїхати самостійно в бік Вугледара.

Кириленко вказав, що людей спробують знову евакуювати, як тільки вщухнуть обстріли.

Крім того, він закликав міжнародні гуманітарні організації відреагувати на важку гуманітарну ситуацію і допомогти створити "зелений коридор" для евакуації жителів Волновахи.

"Люди вже третій день під обстрілами без води, їжі, електрики. Їм потрібна допомога!!!!! Навіть російські окупаційні війська повинні це розуміти!"- йдеться в повідомленні.