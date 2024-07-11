Ця інформація буде нашими розвідниками використана для покарання злочинців.

Один із російських льотчиків, який був вражений бомбардуванням Росією дитячої лікарні "Охматдит" в Києві, передав українській розвідці документи, які стосуються діяльності його військової частини.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело. При цьому зазначило, що це льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії в/ч 06987, котра розміщується на аеродромі "Енгельс".

Він написав в чат-боті Головного управління розвідки Міноборони України, що ще декілька пілотів шоковані ударом по дитячій лікарні, тому вирішив передати документи, пов'язані з діяльністю його військової частини, а також фото командного складу цієї дивізії.

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Джерело зазначило, що матеріали є дуже важливими, зокрема, є документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та їхніх родин. Але найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї авіаційної дивізії.

"Ця інформація буде використана для притягнення воєнних злочинців, насамперед, тих, хто віддавав накази, до відповідальності. Кожен хто погодиться на співпрацю, надасть додаткову інформацію, убезпечить себе і доведе, що він не причетний до воєнних злочинів", - зазначило джерело.

Удар по лікарні "Охматдит"

8 липня Росія завдала ракетного удару по київській дитячій лікарні "Охматдит" та ще по одній лікарні та житловому будинку

За даними КМВА, жертвами російської ракетної атаки 8 липня стали 33 людини, 5 із них — діти. Постраждала 121 людина, з них 10 дітей віком від 2 до 17 років. 11 людей були врятовані.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів про першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в "Охматдиті" під час терористичної атаки 8 липня. Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару знаходився у критичному стані у відділенні реанімації Охматдиту

Міністр зазначив, що після удару хлопця транспортували до однієї з лікарень Києва, де він помер.

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