Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що порушення Росією Мінських домовленостей не залишатимуться безкарними.
Про це Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.
Міністр прокоментував застосування українськими військовими безпілотників Bayraktar проти російських окупантів.
"Позиція України дуже проста: ми дуже зважені, ми самі не ескалюємо, але якщо по нам завдають удару, - ми відповідаємо. І це саме такий випадок, тому що не можна дозволяти ворогу почуватися безкарно", - заявив Кулеба.
"Ми постійно працюємо над тим, щоб завдяки міцним відносинам з нашими міжнародними партнерами до Збройних сил України потрапляло якомога більше нової зброї, нових військових технологій, і вони їх відповідно застосовували", - заявив Кулеба.
"Ми продовжимо цю роботу, щоб у нашої армії було більше зброї, щоб у нас були якомога міцніші союзники. І наші військові вже будуть вирішувати, яку конкретно зброю потрібно використовувати. Я вважаю, що ми повинні дисциплінувати Російську Федерацію на Донбасі, і вона повинна розуміти, що порушення Мінських домовленостей, порушення режиму припинення вогню, вбивство українських солдатів, - не буде залишатися безкарним, ані військово, ані дипломатично", - наголосив Кулеба.
Міністр нагадав, що Мінські домовленості розпочинаються з одного простого пункту, що потрібно припинити стріляти.
"Російська Федерація перевертає усе це догори дригом і каже: давайте спочатку політичні виконуйте умови, зокрема... надавайте статус... Але це проблема, про яку ми говоримо, - наші солдати гинуть, (окупанти) продовжують стріляти, і поки не виконана ця базова безпекова вимога, - постановка питання про політичні якісь умови і обставини є просто передчасною", - наголосив Кулеба.
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За його словами, Мінські домовленості залишаються базою врегулювання, але їхнє виконання має починатися з припинення вогню.
"Якщо б вони дійсно хотіли дійти до політичної частини, і щоб це була їхня мета, то вони ж вже давно припинили стріляти, вивели б свої підрозділи", - наголосив Кулеба.
Міністр зазначив, що повернення до дискусіі про виконання політичних умов відбудеться тоді, коли на Донбасі запанує тиша і припиняться вбивства українців.
Кулеба сказав, що "Росія завжди приховувала свою повну зневагу до Мінських домовленостей і нормандського формату обвинуваченнями на адресу України".
Як повідомляв УНІАН, за добу 3 листопада на Донбасі бойовики поранили одного українського військового.