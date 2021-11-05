Міністр МЗС Дмитро Кулеба прокоментував застосування українськими військовими безпілотників Bayraktar проти російських окупантів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що порушення Росією Мінських домовленостей не залишатимуться безкарними.

Про це Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Міністр прокоментував застосування українськими військовими безпілотників Bayraktar проти російських окупантів.

"Позиція України дуже проста: ми дуже зважені, ми самі не ескалюємо, але якщо по нам завдають удару, - ми відповідаємо. І це саме такий випадок, тому що не можна дозволяти ворогу почуватися безкарно", - заявив Кулеба.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб завдяки міцним відносинам з нашими міжнародними партнерами до Збройних сил України потрапляло якомога більше нової зброї, нових військових технологій, і вони їх відповідно застосовували", - заявив Кулеба.

"Ми продовжимо цю роботу, щоб у нашої армії було більше зброї, щоб у нас були якомога міцніші союзники. І наші військові вже будуть вирішувати, яку конкретно зброю потрібно використовувати. Я вважаю, що ми повинні дисциплінувати Російську Федерацію на Донбасі, і вона повинна розуміти, що порушення Мінських домовленостей, порушення режиму припинення вогню, вбивство українських солдатів, - не буде залишатися безкарним, ані військово, ані дипломатично", - наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що Мінські домовленості розпочинаються з одного простого пункту, що потрібно припинити стріляти.

"Російська Федерація перевертає усе це догори дригом і каже: давайте спочатку політичні виконуйте умови, зокрема... надавайте статус... Але це проблема, про яку ми говоримо, - наші солдати гинуть, (окупанти) продовжують стріляти, і поки не виконана ця базова безпекова вимога, - постановка питання про політичні якісь умови і обставини є просто передчасною", - наголосив Кулеба.

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За його словами, Мінські домовленості залишаються базою врегулювання, але їхнє виконання має починатися з припинення вогню.

"Якщо б вони дійсно хотіли дійти до політичної частини, і щоб це була їхня мета, то вони ж вже давно припинили стріляти, вивели б свої підрозділи", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що повернення до дискусіі про виконання політичних умов відбудеться тоді, коли на Донбасі запанує тиша і припиняться вбивства українців.

Кулеба сказав, що "Росія завжди приховувала свою повну зневагу до Мінських домовленостей і нормандського формату обвинуваченнями на адресу України".

Як повідомляв УНІАН, за добу 3 листопада на Донбасі бойовики поранили одного українського військового.

Автор: Віталій Саєнко