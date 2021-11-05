Росія надіслала свої пропозиції до Німеччини, Франції та України їхнє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ.

Російська Федерація надіслала Франції, Німеччині і Україні пропозиції до заключного документу можливої зустрічі глав зовнішньополітичних відомств чотирьох кран у "нормандському форматі".

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"З останнього, що відбулося на дипломатичному треку: міністерство закордонних справ Російської Федерації надіслало свої пропозиції до Німеччини, Франції та України їхнє бачення того, яким має бути заключний документ потенційної зустрічі міністрів закордонних справ", - заявив Кулеба.

"Але цей документ написаний таким чином, що він не залишає жодного сумніву окрім як підтвердження того, що міністр Лавров продовжує уникати цієї зустрічі у той час, коли ми бачимо нагнітання російської пропаганди і розкручування цього маховика гібридної війни", - сказав глава МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня у Парижі повідомили про проведення у найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Франції і Німеччини). Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас, Лавров заявив, що зустрічі міністрів у "нормандському форматі" найближчим часом не буде, і що Україна, за словами Лаврова, нібито "перекручує факти" і "не виконує минулі домовленості".

Автор: Віталій Саєнко