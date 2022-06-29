Російській артилерії потрібно завдати непоправної шкоди, вважає генерал Годжес.

Українська армія відкине росіян до кінця року за лінію 23 лютого, якщо Захід консолідовано постачатиме ЗСУ озброєння у необхідній кількості.

Про це в ефірі Голос Америки заявив колишній командувач армією США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес.

"У наступні кілька тижнів ми почнемо відчувати різницю від далекобійної артилерії та ракет і вплив, який вони здійснюють на російські війська. Але до того це буде пекло для українських солдатів і мирних жителів, по яких завдає ударів російська артилерія", - висловився Годжес.

Він погодився з тезою про затримку з постачанням важкого озброєння Сполученими Штатами, оскільки "деякі рішення були схвалені пізніше, ніж мали б бути".

"Існувало занепокоєння, що ми якимось чином можемо спровокувати росіян, якщо ми надамо якісь потужності. І ми врешті-решт їх надавали, і росіяни ніяк не реагували. Ми самі стримували себе більше, ніж потрібно. Ось чому ми зараз відстаємо у наданні деяких потужностей. Але позитив у тому, що процес пішов", - сказав екс-командувач.

Годжес сподівається, що США розроблять стратегію щодо регіону Чорного моря, оскільки Україна стратегічно важлива через своє положення: "Тому нам потрібна стратегія для регіону, щоб у нас був безпековий план на довшу перспективу для України та інших держав регіону".

На запитання, чи достатньо зараз армії чотирьох РСЗВ HIMERS, які були надіслані партнерами, Годжес відповів: "Як для HIMERS - це добре, але це близько 10% від потрібної кількості. І, звісно, потрібні боєприпаси. Щоб мати такий вплив, який веде до перемоги, треба ще десь 40 HIMERS".

Він уточнив, що йдеться про те, щоби зупинити російську армію і завдати непоправної шкоди артилерії ворога.

"Якщо вони (українці - УНІАН) це зроблять, а потім Генштаб вирішить, що росіяни досить ослабли і треба почати контрнаступ... Я думаю, що без артилерії росіяни не зможуть зрівнятися з українцями", - вважає американський військовий.

На його думку, єдине, що вміє Росія, - це стріляти нескінченною кількістю артилерії. Якщо ж цієї артилерії не буде - росіяни стануть вразливими.

Війна в Україні: актуальні дані

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