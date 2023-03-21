Зокрема, це посилить кадрові проблеми в лавах бойовиків "Вагнера" і становитиме значну проблему для російського суспільства.

Розвідка Великої Британії розповіла про наслідки відпущення на волю завербованих засуджених, які воювали у складі приватної військової кампанії "Вагнер" і змогли вижити під час війни проти України.

"У найближчі тижні тисячі російських засуджених, які воювали у лавах групи "Вагнер", імовірно буде помилувано і випущено на волю. Вербування ув'язнених "Вагнером" досягло піку восени 2022 року. Засудженим запропонували пом'якшення їхніх покарань після шести місяців служби", - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter з посиланням на дані розвідки.

"Хоча приблизно половина завербованих ув'язнених, імовірно, були вбиті або поранені, докази з Росії свідчать, що група дотримується своєї обіцянки щодо звільнення тих, хто вижив", - зазначили у розвідці.

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При цьому у сертифікатах, які видаються звільненим вагнерівцям, стверджується, що вони були схвалені указом президента РФ Володимира Путіна.

Водночас, за даними розвідки, у зв'язку з тим, що тепер, імовірно, групі "Вагнер" заборонили вербувати нових ув'язнених, звільнення завербованих ув'язнених від участі у війні посилить кадрові проблеми ПВК "Вагнер".

"Крім того, раптовий приплив у багатьох випадках небезпечних злочинців з нещодавнім і часто травматичним бойовим досвідом може становити значну проблему для російського суспільства воєнного часу", - наголошують в британському Міноборони.

Вербування ув'язнених в ПВК "Вагнер"

У липні 2022 року засновник ПВК Євген Пригожин почав вербувати ув'язнених з російських колоній на війну проти України. За це він обіцяв їм помилування. За різними оцінками, на війну поїхали близько 40-50 тисяч "вагнерівців", але до початку 2023 року ЗСУ знищили 77% від їх числа.

Раніше британська розвідка повідомляла, що наразі загинуло близько половини ув'язнених, яких завербували до ПВК "Вагнера" і відправили в Україну. Хоча Пригожин знайшов нові канали вербування, це навряд допоможе Росії.

Журналісти російської служби ВВС виявили, що кладовища в Російській Федерації ростуть шаленими темпами. За останні два тижні в РФ підтвердили загибель як мінімум 400 ув'язнених, завербованих в ПВК "Вагнера" для війни проти України.

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