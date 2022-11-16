Лідери "Великої двадцятки" найрішучішим чином засудили російську агресію, з'ясували журналісти.

"Велика двадцятка" (G20) на саміті в Індонезії погодила спільну заяву з жорсткою позицією щодо війни Росії проти України.

Лідери G20 в середу, 16 листопада, зробили заяву, в якій йдеться, що вони "найрішучішим чином засуджують" агресію РФ проти України, пише Reuters.

За даними західних ЗМІ, оприлюднених 15 листопада, в проекті 16-сторінкової спільної декларації лідерів "Великої двадцятки" йшлося, що більшість членів різко засудили війну проти України.

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Один з європейських дипломатів сказав, що були інші погляди і різні оцінки ситуації і антиросійських санкцій.

Глава Міністерства закордонних справ Росії говорив, що його країна наполягала на внесенні змін у формулювання, які стосувалися засудження її дій.

Саміт "Великої двадцятки" на Балі - що варто знати

Захід розпочався на індонезійському острові Балі 15 листопада. Президент Росії Володимир Путін не поїхав на саміт, замість нього на острів вирушив Сергій Лавров.

Український лідер Володимир Зеленський зробив відеозвернення до лідерів G20, в якому сказав, що настав час, коли війна РФ має бути зупинена.

Варто зазначити, що 15 листопада Лавров втік з Балі якраз перед масованим обстрілом України Росією.

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