РФ "закручуватимуть гайки", поки вона не заплатить за всі свої злочини, вчинені проти української держави, зазначив очільник МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що Росія потрапила у санкційне оточення, яке з часом буде стискатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час відеозвернення у Facebook після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві за участі міністра оборони України Олексія Резнікова, державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони США Ллойда Остіна.

Кулеба розповів, що особисто обговорив з Блінкеном, а Резніков обговорив з Остіном "конкретні наступні кроки з розвитку нашої взаємодії".

"По-перше, звісно говорили про санкції. Нещодавно Сполучені Штати ухвалили санкції, але над новими санкціями вже працюємо. І я порушив питання закриття російських портів - американських та європейським портів для російських кораблів та вантажів. Ми говорили про те, щоб застосовувати індивідуальні санкції не лише проти російських олігархів, але і проти найближчого оточення Путіна (президент РФ Володимир Путін - Ред.), проти всіх політичних фігур Російської Федерації, тому що вони всі є частинами його агресивної машини", - наголосив Кулеба.

Також було обговорено, яким чином "збадьорити окремі європейські країни, які намагаються зараз під різними приводами не ухвалювати нові жорсткі санкції".

"Ми дуже чітко домовилися як і з якими країнами працюватимемо для того, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій Російською Федерацією. Це дуже важливо, не просто застосовувати санкції, але і відрізати Росії шляхи для їх обходу. Ми сьогодні конкретно з цього приводу свої дії скоординували", - наголосив Кулеба.

"Я можу впевнено зараз сказати, що Росія потрапила у санкційне оточення, можна сказати у санкційний котел, і цей котел найближчими днями, тижні, і місяці буде лише стискатися коштом великих гучних рішень, які в усіх на слуху, але також коштом маленьких, але дуже кропітких і чітких рішень їх закручування подальших гайок. І так триватиме до тих пір, поки ми не переможемо у війні, і Росія не заплатить за всі свої злочини, вчинені проти України", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Маріуполь, Миколаїв та Херсон.

Низка західних країн, зокрема США та країни-члени Євросоюзу, запровадили проти Росії нові санкції.

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