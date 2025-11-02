Удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг.

Вночі дрони Служби безпеки України завдали удару по складах та базах російської окупаційної армії, що розташовані на тимчасово окупованій території України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Йдеться, що спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях. У результаті, уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу сил ворожих військ.

За даними спецслужби, нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.

"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці!", - наголошують в СБУ.

Удари по Росії

Нагадаємо, 31 жовтня ГУР провело спецоперацію, внаслідок якої виведено з ладу нафтопродуктопровід "Кольцевой" у Рамєнському районі Московської області РФ.

За даними ГУР, усі три нитки, якими транспортувався бензин, дизель та авіаційне пальне одночасно вибухнули.

Як зазначав генерал Микола Маломуж, знищення цього вузла знецінить до 15% можливостей забезпечення військ РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: