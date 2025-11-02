Одну з підстанцій було уражено разом з ССО.

Сили безпілотних систем (СБС) уразили 5 підстанцій на території РФ. Загальна потужність складає 5066 МВА (Мегавольт-ампер).

Про це у Telegram-каналі повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді. Він зазначив, що удари завдавалися до населеного пункту Грязь Липецької області. Одну з атак СБС провели спільно з Силами спеціальних операцій (ССО).

"Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по страт. обʼєктах, про що шириться мережею й оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ", – додав Мадяр.

Удари по російській енергетиці: важливі новини

Раніше командувач СБС "Мадяр" анонсував удари по російській енергетиці. Також він зазначав, що російські громадяни допомагають Силам оборони України, викладаючи у соцмережах наслідки влучань.

1 листопада російські пабліки повідомляли про "аварійну ситуацію в електромережі" у Підмосковʼї. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників на регіон напередодні відключень світла.

Тоді "Мадяр" заявляв, що Сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, аби влаштувати росіянам блекаут. Також він відзначав тоді, що російські громадяни чудово допомагають українським дронарям, викладаючи у соцмережах наслідки влучань.

