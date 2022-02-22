На записах чути, як російські окупанти зізнаються між собою, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення.

Служба безпеки України опублікувала розмови бойовиків "ЛНР" і "ДНР", які у лютому 2022 року почали ескалацію подій на Донбасі.

Як зазначили в українській спецслужбі, ці розмови вдалося отримати в рамках контррозвідувальної роботи СБУ.

На оприлюднених записах чути, як терористи та мешканці тимчасово окупованих територій:

між собою зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення;

обговорюють накопичення російських військ, у тому числі залучення чеченців "полку Кадирова";

дивуються, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли бойовиків;

розповідають, що самі ж бойовики влучили "в будку в Росії" (пізніше ФСБ назвала це "обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області");

підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС (унаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання) тощо.

"Матеріали розсекретили і оприлюднили із дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто насправді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України. Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання "ЛДНР" незалежними державами. Рішення ратифікували обидві палати парламенту.

РФ також вирішила відправити на захоплену частину Донбасу "миротворців". Після терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України. З аналогічною заявою виступили в "ДНР". Бойовики вимагають, щоб Україна відвела війська "добровільно".

У США і Євросоюзі вже засудили дії Росії. Президент США Джо Байден вже ввів у дію санкції проти "ЛДНР".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд говорила, що Путін, визнавши "ДНР" і "ЛНР", "розірвав на шматки Мінські угоди" щодо Донбасу. Дипломат також підтвердила, що Штати 22 лютого введуть нові санкції проти РФ.

ЄС також готує санкційний пакет, який, зокрема, містить пропозиції щодо покарання причетних до незаконного вирішення визнання "ЛДНР" осіб; введення санкцій щодо банків, що фінансують російських військових та інші операції на сході України. Нові санкції ЄС можуть торкнутися понад 300 депутатів Держдуми.

Федеральний уряд Німеччини у відповідь на визнання "ЛНР" і "ДНР" зупинив процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про введення санкцій щодо п'яти російських банків і персональних санкцій проти трьох російських мільярдерів - з числа "друзів Путіна".

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