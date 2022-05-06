Російській пропаганді вже не вдається приховувати від росіян людські втрати РФ на війні проти України.

Радник Міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів повідомив, що вже понад 20 тис. неофіційних звернень через телеграм-боти та близько 12 тис. дзвінків на телефон "гарячої лінії" МВС України здійснили рідні російських солдат, які розшукують своїх близьких.

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"У мене (на телеграм-каналі-УНІАН) тільки в березні було 210 впізнаних полонених, яких впізнали їхні рідні на телеграм-каналі. І десь близько 40 загиблих… Зараз,.. по запитам через телеграм-боти, які ми створили, ми отримали 20 тис. запитів від рідних солдат, які питали що з ними. І ще близько 12 тис. дзвінків на телефон "гарячої лінії" Міністерства внутрішніх справ… теж від рідних", - сказав Андрусів.

Він зазначив, що російській пропаганді вже не вдається приховувати від росіян людські втрати РФ на війні, в Україні надходять вже й офіційні запити від російського омбудсмена.

"Ім вже це не вдається. І, зокрема, ті телеграм- канали, які ми створили, і в Росії, не дозволяють їм це приховувати… І в Україну прийшли запити від російського омбудсмена", - сказав Андрусів.

Радник Міністра внутрішніх справ України акцентував, що надалі Росії буде значно важче приховувати втрати своїх солдат. "Насправді, це буде приховуватись значно важче… Зрозуміло, що люди не відчувають ці втрати в такому короткому проміжку, людям кажуть, що десь нема зв’язку з хлопцями, що вони десь без вісті зникли", - сказав Андрусів.

Він акцентував, що з кожним місяцем цей страх росіян про втрати близьких на війні, на розв’язаною їхнею владою, буде стрімко збільшуватись, як це було колись під час подій в Афганістані за Радянського Союзу.

Як відомо, Збройні Сили України усунули 24 700 російських солдатів. Вони також знищили 1092 танки, 499 артилерійських систем і 196 винищувачів, повідомили в прес-центрі Генштабу ЗСУ.

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