Внаслідок обстрілів російських окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти інфраструктури.

Населені пункти Щастя та Станиця Луганська окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх із землею.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Він повідомив, що внаслідок обстрілів російських окупантів масово постраждали приватні та багатоквартирні будинки, а також об'єкти інфраструктури.

"Люди постійно перебувають у підвалах. Ми не можемо провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити", - зазначив Гайдай.

Він також звернувся до міжнародних гуманітарних організацій і Червоного Хреста України із закликом про допомогу.

"Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!", - наголосив Гайдай.

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