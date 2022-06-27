Глава держави закликав країни G7 спонукати їхні компанії до розгляду України як альтернативи російському напрямку.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що щомісячний дефіцит бюджету України становить 5 млрд доларів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні саміту лідерів "Групи семи", який триває в Німеччині.

Зокрема, президент наголосив на важливості рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

"Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо", - сказав він.

Глава держави підкреслив, що повернення людей до роботи дасть змогу запустити економічні процеси в населених пунктах, адже сьогодні щомісячний дефіцит бюджету України становить 5 млрд доларів.

Зеленський також наголосив на важливості розблокування експорту українського зерна й закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Глава держави закликав країни G7 спонукати їхні компанії до розгляду України як альтернативи російському напрямку.

За словами президента, після закінчення війни Українська держава матиме значно кращий доступ до глобального ринку у порівнянні з країною-агресором. Крім того, Україна має безмитний доступ до ринків провідних демократичних країн.

Глава держави також відзначив важливість післявоєнної відбудови України. За словами Зеленського, це буде найбільший економічний проект нашого часу, участь у якому значно посилить країни G7.

Нагадується, що у роботі саміту беруть участь президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель.

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