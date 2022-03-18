Співачка вважає, що від подібного ніхто не застрахований і потрібно допомагати людям у біді.

Американська співачка Шер заявила, що прийме сім'ї українських біженців у своєму будинку.

Про це вона написала в Twitter.

"Я хотіла б стати спонсором українським родинам у моєму домі. Вони будуть в безпеці і про них подбають. Багато людей в моєму становищі повинні допомагати. Якби я була одна або з дітьми або ми отримали травму, сподіваюся, хтось теж би подбав про нас",-написала вона.

Раніше повідомлялося, що Чехія вже не справляється з потоком українських біженців, які шукають порятунку від вторгнення в Україну фашистської Росії.

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