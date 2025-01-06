Окупанти намагаються відновити споруди, встановлені для захисту мосту від українських морських дронів.

Російські загарбники намагаються відновити пошкоджений штормом захист Кримського мосту, встановлений для унеможливлення атак українськими морськими дронами. Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"Вони намагаються використовувати будь-яку можливість для того, щоб поновити ці споруди. Звісно, в Чорному морі період штормів доволі тривалий. В Керченській протоці – так само доволі бурхливою буває погода. В цьому сенсі вона вносить свої корективи в плани російських окупантів, проте вони вживають максимальних заходів для того, щоб цю незаконну споруду захистити", - сказав речник ВМС.

Плетенчук додав, що поки якихось тенденцій щодо зменшення активності окупантів не спостерігається – міст максимально наситили ешелонованими системами протиповітряної оборони.

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За даними військового, через те, що пороми наразі не працюють, окупанти вимушені постачати пальне для своїх угруповань Кримським мостом. Але водночас значно навантажувати його залізничними цистернами окупанти не можуть, бо цей шляхопровід раніше був пошкоджений ЗСУ.

Як додав Плетенчук, у 2025 році в пріоритеті у ВМС залишається, в тому числі безпека цивільного судноплавства, бо воно забезпечує для економіки України понад 80% експорту.

Захист окупантами Кримського мосту – деталі

Торік Росія встановила велику кількість барж з метою захисту Кримського мосту від атак морських дронів Сил оборони України.

Наприкінці грудня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ці захисні споруди перебувають у незадовільному стані, ймовірно, через сезон штормів.

За його словами, зміни у системах загородження, які окупанти "натхненно" облаштовували фактично весь теплий період 2024 року, цілком очікувані.

"Ймовірніше за все, можна зробити висновок, що природа завжди втручається. Керченська протока доволі динамічна й завжди такою була, росіяни намагалися це максимально врахувати", - сказав Плетенчук.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що руйнування внаслідок штормів захисних споруд біля Кримського мосту створює певне вікно можливостей для української армії.

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