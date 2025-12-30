Сили оборони вдарили по базі підготовки 'Шахедів' у Донецьку: 'Мадяр' показав відео

Також уражено пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника.

Сили оборони завдали потужного удару по місцю складування та підготовки пусків російських "Шахедів" на території Донецького аеропорту. Про це в Telegram заявив командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗС України Робер "Мадяр" Бровді.

"Птахи 1 ОЦ СБС нанесли масоване ураження по лігву складування, спорядження та підготовки пусків Шахед/Герань у ДАП (Донецьк, ТОТ) в ніч на 30 грудня. Розробка операції здійснена силами управління розвідки 414 обр "Птахи Мадяра" СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил безпілотних систем", - повідомив командувач.

За його інформацією, "візит ввічливості" нанесено до логістичного хабу БпЛА "Герань/Шахед", пункту передполітної підготовки та обслуговування дронів "Герань/Шахед" та "Гербера". Також ураження зазнав центральний склад бойових частин для вказаних ударних безпілотників та накопичувальний склад БпАК "Гербера".

Крім того, за словами "Мадяра", українські "пташки" успішно навідались до пункту зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування БпЛА "Герань/Шахед" та "Гербера".

Удари по російських військових об'єктах

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України уразили на території тимчасово окупованого Криму низку російських цілей, серед яких - база зберігання та запуску морських безекіпажних катерів.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук пояснив, що важливим є не місце зберігання цих засобів ураження, а сам факт того, що росіяни намагаються їх виробляти. За його словами, такі ураження - превентивні дії, які зменшують навантаження на ЗСУ.

