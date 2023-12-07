Жодного клаптика землі українські воїни супротивнику не віддали, підкреслив керівник прес-служби штурмової бригади "Сталевий кордон".

Начальник прес-служби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Іван Шевцов розповів, яка ситуація на Куп’янському напрямку, зокрема, навколо села Синьківка (Харківська область).

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він відреагував на інформацію, яку розповсюдила російська пропаганда, про нібито захоплення Синьківки російськими окупантами. "Загалом на Куп’янському напрямку ситуація залишається стабільно напруженою. Дійсно, ворог проводить і в подальшому штурмові дії на цій ділянці. Протягом минулої доби Сили оборони, в тому числі наш підрозділ "Сталевий кордон", відбили 14 атак ворога. Синьківка знаходиться під нашим контролем. Жодного клаптика і жодного сантиметру землі ми ворогу не віддали. Продовжуємо боронити дану ділянку. Ворог здійснює інтенсивні артилерійські обстріли позицій Сил оборони, завдавати артилерійських ударів і ударів дронами-камікадзе. Але, ми разом із ЗСУ, тримаємо оборону", - заявив офіцер.

Інтенсивність бойових дій за останній період на Куп’янському напрямку особливо не змінилася. "Ворог продовжує здійснювати штурмові дії невеликими групами від 10 до 30 осіб. В залежності від погодних умов, якщо вони більш сприятливі, то застосовує бронетехніку. Якщо йде дощ і погода не дозволяє використовувати важку бронетехніку, то російські військовослужбовці йдуть на штурм без цієї підтримки. Тобто тактика не змінюється", - сказав Шевцов.

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Він додав, що зараз невеличкі морози, які дозволяють використовувати бронетехніку для бойових дій. "Але нам також це "на руку", тому що ми маємо можливість нищити більше ворожої техніки. Протягом минулої доби Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку вразили 37 одиниць ворожої техніки. Серед них п'ять танків і чотири БМП", - підкреслив офіцер.

Більшість підрозділів російської окупаційної армії, які воюють на Куп’янському напрямку, зокрема, на ділянці фронту навколо села Синьківка, мають професійну підготовку та бойовий досвід.

"Ворога недооцінювати не можна. Там дійсно за цей період військовослужбовці (армії РФ, - УНІАН) зосередились професійні. На нашій ділянці в штурмових діях використовуються ворожі підрозділи "Шторм", "Шторм-Z", вони мають бойовий досвід, також підрозділи 1-ї танкової армії та 20-ї армії (Росії, - УНІАН). Тобто ворог професійно проводить свої бойові дії. Але Сили оборони і Державна прикордонна служба за ці роки війни також добре підготовлені, тому готові до будь-яких сценаріїв подій, які можуть відбуватися на лінії фронту", - зазначив Шевцов.

Триває війна в Україні з росіянами - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що на фронті за добу відбулось 91 бойове зіткнення. Найгарячішими точками фронту були Авдіївський та Мар’їнський напрямки, тут відбулася найбільша кількість боєзіткнень з противником. Зазначається, що на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Українські військові розповіли, що ситуація в районі Куп'янська є однією з найбільш "гарячих" на лінії фронту. За їхніми словами, застосування БПЛА з обох сторін і зміцнення російськими окупантами своїх оборонних ліній означають, що шансів на значний прорив мало. За оцінкою українських захисників, йде позиційна війна, "всі окопуються, як у Першу світову війну".

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