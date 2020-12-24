В районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок підриву на вибуховому пристрої зазнав поранень український військовослужбовець.
Читайте такожБойовики тричі відкривали вогонь по позиціях військових на ДонбасіПро це повідомляється на Facebook-сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Українському захиснику надано медичну допомогу, його доставлено до лікувального закладу.
Зазначається, що життю військовослужбовця нічого не загрожує.
"Обставини події з’ясовуються робочою групою військової служби правопорядку та командування частини", - уточнили в командуванні.
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