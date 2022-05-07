Унаслідок ракетного удару російських окупантів в Костянтинівці загинули двоє людей, ще 9 постраждали.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.
"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Донеччині, внаслідок чого сталася пожежа на території корпусу №1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею в м. Костянтинівка Краматорського району", - йдеться у повідомленні.
Пожежу було ліквідовано на площі 50 м.кв.
"Внаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих та двоє загиблих", - констатували в ДСНС.
Як повідомляв УНІАН, 14 квітня британська розвідка попередила, що російські окупанти можуть посилити удари по Краматорську та Костянтинівці Донецькій області.
Ще раніше стало відомо, що російські війська посилюють свої підрозділи в районі Сєверодонецька.