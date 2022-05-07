Через ракетний удар сталася пожежа на території одного з корпусів Костянтинівського професійного будівельного ліцею.

Унаслідок ракетного удару російських окупантів в Костянтинівці загинули двоє людей, ще 9 постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Донеччині, внаслідок чого сталася пожежа на території корпусу №1 Костянтинівського професійного будівельного ліцею в м. Костянтинівка Краматорського району", - йдеться у повідомленні.

Пожежу було ліквідовано на площі 50 м.кв.

"Внаслідок розбору завалів знайдено 9 постраждалих та двоє загиблих", - констатували в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня британська розвідка попередила, що російські окупанти можуть посилити удари по Краматорську та Костянтинівці Донецькій області.

Ще раніше стало відомо, що російські війська посилюють свої підрозділи в районі Сєверодонецька.

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