Бойовики застосовують важку артилерію, обстріляли школу та газопровід у Врубівці.

Уранці, 17 лютого, загострилася ситуація практично по всій лінії фронту на Донбасі в Луганській області.

За інформацією кореспондента УНІАН, бойовики застосовують важку артилерію.

"Попередні дні ситуація була відносно спокійною. Перша інформація про обстріл прийшла о другій ночі з сіл Сизе та Болотене, район Станиці Луганської, вранці близько 8 ранку почали надходити повідомлення про обстріл в інших селах цього ж району, потім про обстріл у районі Попасної, Трьохізбенки. Багато хто повідомляє про застосування важкого озброєння. На деяких ділянках бій був чутний близько 11 дня. Мирні жителі чекають у підвалах", - розповів УНІАН керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

Окупанти вели обстріл Пісок, не спокійно й на Маріупольському напрямі.

"Криють. Крупняк. Провокують. Скидають. Стрімко. Але без паніки", - повідомили агентству українські бійці.

Паралельно в соціальних мережах пропагандисти поширюють фейки та звинувачують в обстрілах ЗСУ.

Жителів просять не виходити на вулицю

Водночас у Щастинській міській територіальній громаді повідомили, що поблизу міста 17 лютого був артобстріл. Людей просять залишатися у приміщеннях.

"Обстріляли селище Старий Айдар та Лобачеве. Велика ймовірність повторення обстрілу. Усіх жителів Щастинської громади переконливо просимо не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів", - йдеться в повідомленні.

Влада також опублікувала перелік будинків, які можуть використовуватись як бомбосховища в місті Щастя.

Бойовики обстріляли школу та газопровід у Врубівці

Окрім того, як повідомили у Попаснянській міській військово-цивільній адміністрації, сьогодні близько 10:25 відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади.

"На момент обстрілу в ліцеї були 30 учнів та 14 осіб персоналу. Станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітники персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки", - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна.

Ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску. Зараз без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

"Відомо, що противник обстріляв вулиці Центральну, Первомайську, Ювілейну смт. Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм", - зазначається в повідомленні.

Раніше УНІАН писав, як російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську. Пошкодження отримала, зокрема, комунальна інфраструктура: половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

У 2019 році Станиця Луганська стала однією з ділянок, звідки відвели військову техніку внаслідок домовленостей у Мінську. Зараз там розташовується піший пункт пропуску через лінію розмежування.

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